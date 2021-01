Andrea Zenga parla del rapporto con suo padre Walter dal GF VIP 5: mai esistito (Di martedì 5 gennaio 2021) Stentano tutti a credere al racconto di Andrea Zenga quando nella casa, spiega quello che è stato per tutti questi anni il rapporto con suo padre. L’amatissimo Walter Zenga, grande campione, tra i più forti portieri del nostro paese, nella vita di suo figlio Andrea non c’è mai stato. Il concorrente del GF VIP 5 ha spiegato ai suoi compagni di viaggio che non ne ama molto parlare perchè non gli piace essere una vittima. Tommaso ha ascoltato più volte le parole del figlio di Zenga, ed è rimasto scioccato nel sapere che l’ex calciatore non abbia mai trovato il tempo e il modo neppure per degli auguri di compleanno. Tommaso, che dal canto suo sa cosa significhi avere un rapporto difficile con un padre, non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) Stentano tutti a credere al racconto diquando nella casa, spiega quello che è stato per tutti questi anni ilcon suo. L’amatissimo, grande campione, tra i più forti portieri del nostro paese, nella vita di suo figlionon c’è mai stato. Il concorrente del GF VIP 5 ha spiegato ai suoi compagni di viaggio che non ne ama moltore perchè non gli piace essere una vittima. Tommaso ha ascoltato più volte le parole del figlio di, ed è rimasto scioccato nel sapere che l’ex calciatore non abbia mai trovato il tempo e il modo neppure per degli auguri di compleanno. Tommaso, che dal canto suo sa cosa significhi avere undifficile con un, non ...

