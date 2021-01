Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021)DEL 4 GENNAIOORE 18.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ RICORDIAMO PER EFFETTO DEL DECRETO DI NATALE OGGI LUNEDI’ 4 GENNAIO È ZONA ARANCIONE SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE. PER I RESIDENTI IN COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI VERSO COMUNI LIMITROFI IN UN RAGGIO DI 30 CHILOMETRI, MA NON VERSO IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA PASSIAMO ALLA VIABILITA’ INCOLONNAMENTI SUL TRATTO UBANO DALL A24TERAMO A CAUSA DI INCIDENTE TRA LE USCITE TOR CERVARA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO SEMPRE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE IN USCITA SULLA VIA FLAMINIA CON INCOLONNAMENTI DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO PASSIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA ...