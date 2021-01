Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021)DEL 4 GENNAIOORE 11.20 ft BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA. CODE DA CASTELNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST AL BIVIO PIAZZALE DEGLI EROI STADIO OLIMPICO PERMANGONO CODE DA CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE GALLERIA GIOVANNI XXIII CODE PER INCIDENTE SULLA A 91FIUMICINO TRA COLOMBO E VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE RIAPERTA LA VIA LAURENTINA CHIUSA FINO A POCO FA A CAUSA DI ALLAGAMENTO AL KM 16+500 RICORDIAMO PER EFFETTO DEL DECRETO DI NATALE OGGI LUNEDI’ 4 GENNAIO È ZONA ARANCIONE SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE. PER I RESIDENTI IN COMUNI CON MENO DI ...