Venezia | ufficializzato Ala-Myllymaki

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Primo colpo di mercato per il. Era nell’aria da tempo, ma adesso è ufficiale, il 23enne centrocampista finlandese si trasferisce dall’Ilves alla squadra di Zanetti. Questo il comunicato del club: “FC comunica che in data odierna è stato perfezionato il tesseramento del centrocampista Lauri Ala-. Il calciatore finlandese classe 1997 sarà quindi a disposizione di mister Zanetti a partire dalla prossima gara di campionato, che vedrà ilFC scendere in campo il 16 gennaio contro il Pordenone”. Foto: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ALA MYLLYMAKI VENEZIA CALCIOMERCATO – Il Venezia, in data odierna, ha ufficializzato il tesseramento del centrocampista Lauri Ala-Myllymaki. Il finlandese classe 97' – come riporta www.trivenetogoal.i ...