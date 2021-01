Vaccino Covid, Sala contro Gallera: “Errore non partire subito. Se devono esserci cambiamenti in giunta che siano rapidi” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Se dovranno esserci cambiamenti in giunta che siano rapidi”, così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine della visita alla camera ardente allestita a Palazzo Marino per Marco Formentini, a proposito delle parole dell’assessore alla sanità Giulio Gallera. “Dichiarazioni – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo – che giudico sbagliate”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Se dovrannoinche”, così il sindaco di Milano, Giuseppea margine della visita alla camera ardente allestita a Palazzo Marino per Marco Formentini, a proposito delle parole dell’assessore alla sanità Giulio. “Dichiarazioni – ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo – che giudico sbagliate”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

