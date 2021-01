Un italiano su 10 è pronto a lasciare il Regno Unito dopo la Brexit (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un italiano su dieci è pronto a lasciare il Regno Unito dopo il perfezionamento della Brexit e a causa dell'impoverimento progressivo legato all'emergenza della pandemia. E' quanto emerge dal primo rapporto de "Il Manifesto di Londra", osservatorio progressista fondato nella capitale inglese nel 2017, che analizza la condizione degli italiani nel Regno Unito.Come emerge dal rapporto, il coronavirus ha avuto un forte impatto sulla vita degli italiani in Gran Bretagna: per il 34% degli intervistati, in particolare, è mutata la condizione lavorativa, e la metà di questa fetta ha fatto ricorso al furlough scheme, il sistema di cassa integrazione adottato dal governo inglese. Per il campione di oltre mille italiani intervistati alla fine ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Unsu dieci èilil perfezionamento dellae a causa dell'impoverimento progressivo legato all'emergenza della pandemia. E' quanto emerge dal primo rapporto de "Il Manifesto di Londra", osservatorio progressista fondato nella capitale inglese nel 2017, che analizza la condizione degli italiani nel.Come emerge dal rapporto, il coronavirus ha avuto un forte impatto sulla vita degli italiani in Gran Bretagna: per il 34% degli intervistati, in particolare, è mutata la condizione lavorativa, e la metà di questa fetta ha fatto ricorso al furlough scheme, il sistema di cassa integrazione adottato dal governo inglese. Per il campione di oltre mille italiani intervistati alla fine ...

