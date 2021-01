Ultime Notizie Roma del 04-01-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno emergenza covid 10800 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle24 ore le vittime sono 348 e invariato rispetto a domenica il tasso di positività al covid nel nostro paese ferma al 13,8% sono stati 77/1993 tamponi effettuati in 24 ore che metto il governo discute dalle regioni e arrivano i primi no alla riapertura delle scuole superiori Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno deciso lezioni solo a distanza fino al 31 gennaio in Campania Harley chiuse fino al 11 e poi ripresa graduale presenza Istituto Superiore di Sanità indica che d’agosto dalle scuole è arrivato solo il 2% dei contagi i sindacati chiedono un incontro con il governo del MoVimento 5 Stelle invece la richiesta di confermare la dataper riaprire intanto si va avanti un ...