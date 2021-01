Timdown, la Rete va in tilt. Il sarcasmo dei social “Hanno investito tutto nello spot di Mina” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Forse quelli della Tim dovrebbero fare meno spot spaccamaroni con Mina e più investimenti in infrastruttura”. Il tweet più condiviso con hashtag Timdown è proprio questo. E tanti Hanno sorriso leggendolo. L’unico amaro sorriso in un’alba da incubo per milioni di lavoratori in smart working. L’hashtag #Timdown vola infatti su Twitter a causa dei problemi denunciati da utenti di tutta Italia, alle prese con l’impossibilità di accedere a internet con i loro modem. Le segnalazioni, a giudicare dai tweet, arrivano da diverse zone del paese: Roma, Napoli, Milano. I primi messaggi su Twitter fanno riferimento a problemi evidenziati nella notte. In mattinata, le segnalazioni si sono moltiplicate tra le difficoltà di chi dovrebbe lavorare in smart working da casa. Il sito downdetector.it, che offre un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Forse quelli della Tim dovrebbero fare menospaccamaroni cone più investimenti in infrastruttura”. Il tweet più condiviso con hashtagè proprio questo. E tantisorriso leggendolo. L’unico amaro sorriso in un’alba da incubo per milioni di lavoratori in smart working. L’hashtag #vola infatti su Twitter a causa dei problemi denunciati da utenti di tutta Italia, alle prese con l’impossibilità di accedere a internet con i loro modem. Le segnalazioni, a giudicare dai tweet, arrivano da diverse zone del paese: Roma, Napoli, Milano. I primi messaggi su Twitter fanno riferimento a problemi evidenziati nella notte. In mattinata, le segnalazioni si sono moltiplicate tra le difficoltà di chi dovrebbe lavorare in smart working da casa. Il sito downdetector.it, che offre un ...

