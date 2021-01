Terremoto Croazia – Due nuove scosse di Ml 4.2 e Ml 3,5 mettono paura (Di lunedì 4 gennaio 2021) nuove scosse di Terremoto si sono registrate nelle prime ore di stamane nelle zone della Croazia già colpite dal forte sisma 6.4 del 29 dicembre scorso. Come riferiscono i media regionali, una scossa di magnitudo 4.2 è avvenuta alle 7.49 (stessa ora italiana) con epicentro non lontano da Petrinja, la cittadina a 50 km Leggi su periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021)disi sono registrate nelle prime ore di stamane nelle zone dellagià colpite dal forte sisma 6.4 del 29 dicembre scorso. Come riferiscono i media regionali, una scossa di magnitudo 4.2 è avvenuta alle 7.49 (stessa ora italiana) con epicentro non lontano da Petrinja, la cittadina a 50 km

