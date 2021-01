Sven Botman: quattro club sul difensore del Lille (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le prestazioni ottime di Sven Botman con la maglia dei mastini hanno acceso l’interesse di diversi club. Chi è Sven Botman? difensore classe 2000?, nativo di Badhoevedorp e cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, con cui però non ha mai esordito in prima squadra. L’Heerenveen decide di puntare su di lui e lo prende in prestito. Scelta azzeccata, infatti il difensore disputa un’ottima stagione. Nell’estate successiva il Lille investe su di lui e lo preleva dall’Ajax per otto milioni di euro. Un’intuizione di Luìs Campos azzeccata, dato che il difensore è diventato uno dei migliori del suo ruolo nella Ligue 1. Mancino educato, un metro e 95, ha blindato letteralmente la difesa del Lille, al momento la seconda in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le prestazioni ottime dicon la maglia dei mastini hanno acceso l’interesse di diversi. Chi èclasse 2000?, nativo di Badhoevedorp e cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, con cui però non ha mai esordito in prima squadra. L’Heerenveen decide di puntare su di lui e lo prende in prestito. Scelta azzeccata, infatti ildisputa un’ottima stagione. Nell’estate successiva ilinveste su di lui e lo preleva dall’Ajax per otto milioni di euro. Un’intuizione di Luìs Campos azzeccata, dato che ilè diventato uno dei migliori del suo ruolo nella Ligue 1. Mancino educato, un metro e 95, ha blindato letteralmente la difesa del, al momento la seconda in ...

