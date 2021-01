Serie A: otto giocatori squalificati (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 8 i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo per un turno dopo la 15^ giornata di Serie A. Si tratta di Chabot (Spezia), Lykogiannis (Cagliari), Tonali (Milan), Dominguez (Bologna), Ekdal (Sampdoria), Estevez (Spezia), Lucas Leiva (Lazio) e Romero (Atalanta). Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 8 i calciatoridal Giudice Sportivo per un turno dopo la 15^ giornata diA. Si tratta di Chabot (Spezia), Lykogiannis (Cagliari), Tonali (Milan), Dominguez (Bologna), Ekdal (Sampdoria), Estevez (Spezia), Lucas Leiva (Lazio) e Romero (Atalanta). Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A dopo la quindicesima giornata di campionato conclusasi ieri con il match tra Juventus e Udinese. Sono otto i giocatori che salteranno.

ROMA - Il Giudice Sportivo di Serie A ha emesso le sue decisioni, dopo che ieri si è disputata tutta la 15esima giornata di campionato. Sono otto i calciatori che salteranno il prossimo turno. Tra di ...

