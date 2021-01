Scuole Veneto, Zaia chiude le superiori fino a fine gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Scuole Veneto – Tiene banco in queste ore la questione della riapertura delle Scuole dopo la lunga chiusura dovuta alla seconda ondata della pandemia da Covid-19. Dal governo centrale arrivano pressioni affinché i governatori delle regioni si assumano la responsabilità di riaprire gli istituti scolastici, ma Luca Zaia, governatore del Veneto, ha già annunciato che di sicuro le Scuole superiori del territorio resteranno chiuse almeno fino al 31 gennaio. Nella regione veneta l’indice RT è ancora alto e il timore di un’ulteriore salita dei contagi sta invitando Zaia alla prudenza. L’ordinanza che prevede questo provvedimento è già stata firmata da Zaia, queste le sue parole a riguardo: «Non ci sembra ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021)– Tiene banco in queste ore la questione della riapertura delledopo la lunga chiusura dovuta alla seconda ondata della pandemia da Covid-19. Dal governo centrale arrivano pressioni affinché i governatori delle regioni si assumano la responsabilità di riaprire gli istituti scolastici, ma Luca, governatore del, ha già annunciato che di sicuro ledel territorio resteranno chiuse almenoal 31. Nella regione veneta l’indice RT è ancora alto e il timore di un’ulteriore salita dei contagi sta invitandoalla prudenza. L’ordinanza che prevede questo provvedimento è già stata firmata da, queste le sue parole a riguardo: «Non ci sembra ...

