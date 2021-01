Scuolabus ecologici: 20 milioni per i comuni italiani (Di lunedì 4 gennaio 2021) Venti milioni di euro ai comuni italiani per Scuolabus ecologici. Il Ministro Costa: “Avanti con la promozione della mobilità sostenibile” E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’Ambiente che stanzia 20 milioni di euro per progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ventidi euro aiper. Il Ministro Costa: “Avanti con la promozione della mobilità sostenibile” E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’Ambiente che stanzia 20di euro per progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi… L'articolo Corriere Nazionale.

