Sci di fondo | Tour de Ski Dobbiaco 2021 | le azzurre sfidano una località storicamente ostica

Il Tour de Ski si sposta in Italia, dove rimarrà sino alla "bandiera a scacchi". La terza e la quarta tappa della prova multi stage più massacrante in assoluto andranno in scena a Dobbiaco, località dalla grande tradizione per quanto riguarda il massimo circuito dello sci di fondo, essendo entrata nel calendario femminile prima ancora di quanto non abbia fatto nel settore maschile. Non a caso le fondiste hanno gareggiato in Coppa del Mondo su queste nevi per la prima volta già nel gennaio del 1988. Cionondimeno la località altoatesina ha cominciato ad ospitare il circuito maggiore con regolarità solo nell'ultimo decennio. Giovedì 5 gennaio sulle nevi di Toblach andrà in scena una 10 km a skating con partenza a intervalli, mentre nella giornata dell'Epifania ammireremo un inseguimento di 10 km a tecnica ...

