Quanto sta accadendo da anni con la tratta dei migranti deve trovare voce. Possibilmente la voce di chi vive sulla propria pelle la fuga dalla miseria, l'inferno libico, la traversata nel Mediterraneo ...

Dalla Libia all'Europa, storia di un giornalista schiavo delle milizie

"Schiavi delle milizie" di Alpha Kaba: l'inferno libico narrato da chi l'ha vissuto

Il giornalista è dovuto fuggire dalla Guinea: nelle sue pagine indaga e testimonia cosa accade a chi migra. Compreso il salvataggio dal naufragio di una ong ...

