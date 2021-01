Restrizioni in base all’andamento dei contagi. Almeno 5 le regioni ad alto rischio. Boccia: “Serve ancora rigore e serietà. La terza ondata in Europa c’è già” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Sarà ancora l’Italia che protegge la salute, quella del rigore e della serietà. La situazione è in rapida evoluzione e la terza ondata in Europa c’è già. L’Italia ha retto bene in un contesto internazionale difficilissimo e abbiamo riportato tutte le reti sanitarie regionali in sicurezza”. E’ quanto ha detto a Il Messaggero il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, sottolineando che i contagi in Veneto, Liguria, Calabria, Lombardia, Puglia e in altre regioni stanno tornando a livelli allarmanti. “Scattano le misure – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo – e le Restrizioni sulla base dell’andamento dei contagi. Nella terza ondata a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Saràl’Italia che protegge la salute, quella dele della. La situazione è in rapida evoluzione e lainc’è già. L’Italia ha retto bene in un contesto internazionale difficilissimo e abbiamo riportato tutte le reti sanitarie regionali in sicurezza”. E’ quanto ha detto a Il Messaggero il ministro per gli Affari regionali, Francesco, sottolineando che iin Veneto, Liguria, Calabria, Lombardia, Puglia e in altrestanno tornando a livelli allarmanti. “Scattano le misure – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo – e lesulladell’andamento dei. Nellaa ...

