Nuvole | pioggia e qualche breve schiarita

Un po' stanchi del maltempo, ci affidiamo a Simone Budelli che ci dia buone notizie per Bergamo nel bollettino del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Tra isole britanniche e nord Europa si estende un'ampia area di alta pressione, che trasporta aria fredda verso l'Europa centrale favorendo la formazione di un minimo depressionario tra Francia e area mediterranea. La Lombardia nei prossimi giorni verrà influenzata da questa circolazione depressionaria, con tempo generalmente instabile e temperature in graduale calo nella parte centrale della settimana. Lunedì 4 gennaio 2021 Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto, con brevi ed isolate schiarite possibili principalmente sui settori alpini. Tra mattino e pomeriggio brevi piovaschi sparsi, alternati a pause asciutte, possibili sui settori di pianura e area appenninica. Fenomeni isolati o assenti su Alpi e Prealpi. In serata ...

