Nuovo Salario, un’intera strada ostaggio di transenne e fogliame non raccolto da più di un anno: cittadini sempre più infuriati (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stanno ancora attendendo un cenno di vita da parte dell’amministrazione comunale, i cittadini del Nuovo Salario, in merito alla situazione vergognosa in cui versa via Eugenio Chiesa, a Val Melaina. Da più di un anno, nonostante i solleciti da parte di singoli cittadini e associazioni, il marciapiede è impraticabile a seguito di due frane di alcuni massi dalla collinetta. Il 5 novembre 2019 si era addirittura sfiorata la tragedia, dal momento che un passante solo per miracolo non era stato colpito da uno dei massi. Invece di mettere in sicurezza l’area, il Comune non ha trovato di meglio che transennarla: e così è rimasta anche ora, a 14 mesi di distanza, con l’aggravarsi dell’accumulo del fogliame e del fango. in più, nel tratto non transennato, le caditoie restano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stancora attendendo un cenno di vita da parte dell’amministrazione comunale, idel, in merito alla situazione vergognosa in cui versa via Eugenio Chiesa, a Val Melaina. Da più di un, nonostante i solleciti da parte di singolie associazioni, il marciapiede è impraticabile a seguito di due frane di alcuni massi dalla collinetta. Il 5 novembre 2019 si era addirittura sfiorata la tragedia, dal momento che un passante solo per miracolo non era stato colpito da uno dei massi. Invece di mettere in sicurezza l’area, il Comune non ha trovato di meglio che transennarla: e così è rimasta anche ora, a 14 mesi di distanza, con l’aggravarsi dell’accumulo dele del fango. in più, nel tratto non transennato, le caditoie restano ...

Questa notizia è tratta dal servizio POLONIA OGGI, una rassegna stampa quotidiana delle maggiori notizie dell’attualità polacca tradotte in italiano. Per provare gratuitamente il servizio per una sett ...

Dall’inizio del nuovo anno l’Ue senza il Regno Unito

Il Regno Unito è fuori dall’unione doganale e dal Mercato unico europei. Archiviato il periodo di transizione, i rapporti commerciali con l’Unione europea saranno da ora in poi regolati dall’accordo d ...

