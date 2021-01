Nuovo Dpcm: cosa può cambiare dal 7 gennaio. Spostamenti, scuola e coprifuoco (Di lunedì 4 gennaio 2021) Che sia Nuovo Dpcm o decreto , quello che arriverà entro il 7 gennaio, è scontato che porterà con sè nuove restrizioni anti Covid. O meglio, un prolungamento di quelle vissute durante le feste. Magari ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Che siao decreto , quello che arriverà entro il 7, è scontato che porterà con sè nuove restrizioni anti Covid. O meglio, un prolungamento di quelle vissute durante le feste. Magari ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: ipotesi decreto ponte dal 7 al 15 gennaio. Stretta anti-Covid in Lombardia IL GIORNO DPCM Gennaio. Ipotesi ‘zona bianca’ dopo il 15 gennaio: cinema e palestre potranno riaprire

In queste ore, il governo sta ultimando il primo "DPCM di Gennaio" con il calendario dei nuovi divieti anti Covid, che scatteranno da giorno 7 ...

Spostamenti tra Regioni fino al 15 gennaio: ipotesi su provvedimenti in arrivo

La prima ipotesi sulle limitazioni agli spostamenti dal 7 gennaio prevede un prolungamento delle misure in vigore e introdotte con il DPCM 3 dicembre 2020 e il Decreto Natale. Il nuovo provvedimento ...

