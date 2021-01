Negozi aperti in zona arancione dal 4 gennaio 2021 | cosa si può fare

Advertising

lanfraz : @Petreni_Luca È sbagliata la logica di fondo di alcune restrizioni. Bisognerebbe diluire i contatti, non concentrar… - Labirinto_Shop : Oggi siamo aperti e questa settimana saremo aperti con i soliti orari eccetto che il giorno 6 in cui saremo. 9.30 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Negozi aperti

Fermi tutti, la speranza si chiama zona bianca . Nel semaforo ideato dal governo di Giuseppe Conte con l'Italia divisa in zone rosse, ...Di fatto dopo la partenza teorica del 2 gennaio in alcune regioni italiane, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta , la data effettiva per le vendite di fine stagione è oggi, con la possibilità per i nego ...