Negli ultimi 4 mesi l' 11% dei positivi è in età scolare

AGI - Tra il 24 agosto e il 27 dicembre sono stati diagnosticati in Italia come positivi per Sars-CoV-2 1.783.418 casi: di questi 203.350 (l'11%) in età scolare (3-18 anni). È quanto rileva il Rapporto Iss "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di Sars-CoV-2: la situazione in Italia". In particolare, la percentuale dei casi in bambini e adolescenti è aumentata dal 21 settembre al 26 ottobre (con un picco del 16% nella settimana dal 12 al 18 ottobre) per poi tornare ai livelli precedenti. Le percentuali di casi in età scolare rispetto al numero dei casi in età non scolare oscillano tra l'8,6% della Valle d'Aosta e il 15,0% della provincia autonoma di Bolzano. "La maggior parte dei casi in età scolare (40%) - si legge ancora nel documento - si è verificata negli ultimi mesi.

ROMA (ITALPRESS) - "Il varo della legge di bilancio 2021 e la prossima discussione sulle risorse da destinare alla sanita' attraverso il PNRR del Governo, fanno scoccare il momento della verita' su fu ...

Epifania: le 3 C della perfetta calza della Befana (secondo i pediatri)

Come fare la calza perfetta per la Befana? Seguendo queste 3 semplici C come suggerisce un noto pediatra. Sta per arrivare l’ultimo giorno delle vacanze invernali, quello in cui ...

