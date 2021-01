Milan, Ibrahimovic gol in allenamento e countdown per il ritorno (VIDEO) (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Tick tock tick tock“. Zlatan Ibrahimovic sui social lancia il countdown per il suo ritorno in campo. L’attaccante svedese del Milan, ai box per un problema al polpaccio, nella giornata odierna ha aggiornato i propri fan pubblicando un VIDEO di una rete in allenamento con la didascalia che fa capire come il suo rientro sia all’angolo. Ibra salterà la Juventus ma con tutta probabilità ritornerà a disposizione per metà gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Tick tock tick tock“. Zlatansui social lancia ilper il suoin campo. L’attaccante svedese del, ai box per un problema al polpaccio, nella giornata odierna ha aggiornato i propri fan pubblicando undi una rete incon la didascalia che fa capire come il suo rientro sia all’angolo. Ibra salterà la Juventus ma con tutta probabilità ritornerà a disposizione per metà gennaio. SportFace.

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Zlatan Ibrahimovic scalpita e conta i minuti che lo separano dal campo. Il campione svedese ha postato sui social un video mentre segna in scivolata di testa durante l ...

Ibrahimovic posta un video sul proprio profilo facendo un gol in scivolata in ginocchio mandando un segnale alla Juventus ...

