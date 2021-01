Micovschi e Brlek: la Reggina pesca dal Genoa (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Reggina non ha cominciato nel migliore dei modi il campionato, ma nelle ultime partite si è ripresa disputando ottime prestazioni. Ma alla squadra di Baroni manca ancora qualcosa, e si pensa al mercato per risolvere la situazione. Micovschi è il nuovo nome per i Calabresi, ma anche la pista Brlek non va sottovalutata. Micovschi dalla Serie A Claudiu Micovschi è un ragazzo romeno centrocampista del Genoa. Classe ’99, Micovschi dal 2015 è un giocatore del Genoa che trova spazio nella primavera. Lo scorso anno in prestito all’Avellino disputa la sua prima stagione da professionista chiudendo l’anno con 5 gol in 29 presenze. Quest’anno potremmo vederlo in Serie B con la maglia della Reggina: al Genoa non sta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lanon ha cominciato nel migliore dei modi il campionato, ma nelle ultime partite si è ripresa disputando ottime prestazioni. Ma alla squadra di Baroni manca ancora qualcosa, e si pensa al mercato per risolvere la situazione.è il nuovo nome per i Calabresi, ma anche la pistanon va sottovalutata.dalla Serie A Claudiuè un ragazzo romeno centrocampista del. Classe ’99,dal 2015 è un giocatore delche trova spazio nella primavera. Lo scorso anno in prestito all’Avellino disputa la sua prima stagione da professionista chiudendo l’anno con 5 gol in 29 presenze. Quest’anno potremmo vederlo in Serie B con la maglia della: alnon sta ...

