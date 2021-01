L'ultimo appiglio di Trump (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chiamatelo l’ultimo atto, o piuttosto l’ultimo appiglio in quella che è diventata una delle più strane elezioni presidenziali americane. Il sei gennaio è la data fissata per una sessione congiunta di lavori del Congresso di Washington: una sessione che si ripete ogni quattro anni, dopo l’elezione del presidente e prima del suo giuramento, e che fino a oggi ha avuto il compito burocratico di ratificare quanto deciso nelle urne il 3 novembre. Nel calendario della politica americana è l’appuntamento che succede a questa data ad avere il senso maggiore: il 20 gennaio è il giorno in cui il presidente eletto giura sulla Bibbia ed inizia il suo mandato alla guida del Paese. Ma quest’anno è tutto diverso: i membri della Camera e del Senato si riuniranno in una seduta congiunta - presieduta dal vice presidente Mike Pence nella sua funzione di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Chiamatelo l’atto, o piuttosto l’in quella che è diventata una delle più strane elezioni presidenziali americane. Il sei gennaio è la data fissata per una sessione congiunta di lavori del Congresso di Washington: una sessione che si ripete ogni quattro anni, dopo l’elezione del presidente e prima del suo giuramento, e che fino a oggi ha avuto il compito burocratico di ratificare quanto deciso nelle urne il 3 novembre. Nel calendario della politica americana è l’appuntamento che succede a questa data ad avere il senso maggiore: il 20 gennaio è il giorno in cui il presidente eletto giura sulla Bibbia ed inizia il suo mandato alla guida del Paese. Ma quest’anno è tutto diverso: i membri della Camera e del Senato si riuniranno in una seduta congiunta - presieduta dal vice presidente Mike Pence nella sua funzione di ...

Non c’è modo per i Repubblicani di far passare le loro obiezioni al risultato elettorale, ma possono inchiodare il Congresso per ore il 6 gennaio, in quella che è solitamente una pura formalità ...

