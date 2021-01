Le relazioni difettose – Io | l’amante | ho scoperto che sua moglie aspetta un figlio

Leggi su iodonna

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Cara Ester, Io sono l’altra. Quella che si suppone felice, perché si prende il Peppe di un’altra e ne ha, con ogni probabilità, la parte migliore. E per un po’ è stato davvero così: relazione leggera, entrambe le parti d’accordo (“entrambe” sì, parlo solo di noi due perché lei era esclusa completamente anche dalle conversazioni tra noi, sembrandomi la cosa più onesta ed elegante), sesso alla grande, enorme botta di autostima in un periodo in cui ne avevo necessità. Relazione interrotta -come molte cose- causa pandemia. Nessuna grossa tragedia, nessuna comunicazione. Abbiamo smesso di vederci, ecco tutto. Finché lui si fa sentire, qualche giorno prima di Capodanno: carino, leggero, impertinente. Come sempre e come mi piace, insomma. Io però ho una sensazione strana e spiacevole, non ben definita. Apro il suo profilo Facebook (lo so, non si dovrebbe): eccolo lì, in ginocchio, mentre ...