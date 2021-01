La figuraccia di Sileri con Mara Venier | fa una gaffe si imbarazza e ci mette una pezza

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 gennaio 2021)del viceministro Pierpaoloa Domenica In con. Tutto è iniziato quando la conduttrice di Rai1 gli ha chiesto se dopo la somministrazione del vaccino si potrà tornare a spostarsi liberamente e soprattutto togliere la mascherina: «Mi scusi, ma le mie domande sono terra terra». «Non si preoccupi, sono le stesse che fa mia madre», ha replicatosuscitando la risata della: «Ecco! Beh… quanti anni ha sua mamma? No perché prima Arcuri, ora lei… È del ’48? E allora io sono più piccola». Il viceministro è apparso un po’to ma ha prontamente corretto il tiro: «Mia madre sarà tra gli ultimi, non ha grosse comorbilità, sta bene, ha solo 72 anni. Ho recuperato?». «Ha recuperato bene, complimenti», ha scherzato la ...