Inter, Lukaku out con la Sampdoria: salta anche la Roma? (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Inter non avrà a disposizione Romelu Lukaku per la gara con la Sampdoria. L'obiettivo è averlo in campo contro la Roma Romelu Lukaku difficilmente sarà in campo mercoledì pomeriggio in Sampdoria-Inter dopo l'infortunio muscolare patito ieri contro il Crotone. Il problema accusato dal belga non è di grave entità ma quella contrattura al quadricipite della coscia destra impone cautela da parte dello staff medico nerazzurro che, secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, difficilmente darà il semaforo verde per la gara di Marassi. Il vero obiettivo dell'Inter è quello di recuperare il centravanti per averlo in campo contro la Roma il prossimo 10 gennaio.

