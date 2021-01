Il Meteo in Italia del 4 gennaio, neve a Nord-Ovest: allerta in sette regioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Maltempo diffuso, neve e pioggia a Nord Ovest, allerta Meteo di livello giallo su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Calabria: queste le principali previsioni per l’Italia di questo lunedì 4 gennaio 2021. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 3 gennaio, e valido per tutta la giornata di oggi, 4 gennaio, è attiva un’allerta Meteo di livello giallo su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Calabria. Il resto della cartina dell’Italia è verde e pertanto non si segnalano ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Maltempo diffuso,e pioggia adi livello giallo su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Calabria: queste le principali previsioni per l’di questo lunedì 42021. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 3, e valido per tutta la giornata di oggi, 4, è attiva un’di livello giallo su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Calabria. Il resto della cartina dell’è verde e pertanto non si segnalano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - fanpage : Italia nella morsa del freddo e del maltempo: diramata #allertameteo per 7 regioni - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - WaldenJulia2 : RT @iconameteo: #4gennaio - #Buongiorno! L’alta pressione continuerà a rimanere lontana dall’Italia e in generale dall’Europa, favorendo co… - Ossmeteobargone : RT @iconameteo: #4gennaio - #Buongiorno! L’alta pressione continuerà a rimanere lontana dall’Italia e in generale dall’Europa, favorendo co… -