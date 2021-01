Governo: Zingaretti, ‘sì rilancio, no posizioni incomprensibili che lo destabilizzano’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Sono mesi che il Pd chiede apertamente e lavora per un rilancio dell’azione di Governo, in sintonia con tutti gli alleati. L’obiettivo era ed è quello di un rafforzamento della maggioranza attorno al Presidente Conte e, come avevamo deciso insieme, il varo di un ‘patto di legislatura’ per dare alla maggioranza una visione definita ed unitaria del cambiamento necessario all’Italia”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una nota approvata dalla segreteria nazionale del partito che si è svolta nel pomeriggio in videoconferenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Sono mesi che il Pd chiede apertamente e lavora per undell’azione di, in sintonia con tutti gli alleati. L’obiettivo era ed è quello di un rafforzamento della maggioranza attorno al Presidente Conte e, come avevamo deciso insieme, il varo di un ‘patto di legislatura’ per dare alla maggioranza una visione definita ed unitaria del cambiamento necessario all’Italia”. Così il segretario del Pd Nicolain una nota approvata dalla segreteria nazionale del partito che si è svolta nel pomeriggio in videoconferenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il capo della Lega rilancia le sue ambizioni di governo e critica la maggioranza: "Se non hanno più voglia di governare noi siamo pronti" ...

Crisi di governo, Matteo Renzi: «Ora Conte è il premier. Draghi? Persona straordinaria»

«A palazzo Chigi c'è un presidente del Consiglio alla volta e si chiama Giuseppe Conte. Mario Draghi è una persona straordinaria per questo Paese, e devo dire che ha ...

