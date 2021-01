Governo: Leu, 'nessuna alternativa a Conte e questa maggioranza' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Non ci sono alternative a Conte e a questa maggioranza. Le soluzioni devono essere trovate in un recovery verde, innovativo e sociale attorno al quale rilanciare l'azione di Governo". Così in un tweet la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Non ci sono alternative ae a. Le soluzioni devono essere trovate in un recovery verde, innovativo e sociale attorno al quale rilanciare l'azione di". Così in un tweet la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.

Advertising

BufaloEma : @borghi_claudio Che imbarazzo.. se qualcuno ha voglia e tempo si porrebbe fare un file con tutte le dichiarazione d… - fabcet : @nazek_vesco Gli altri chi? Vedi lo stesso numero di interviste fatte a LEU? Sono anche loro al governo e hanno la… - Mm8923634355 : @CarloCalenda Dottor Calenda, in caso di caduta del governo Conte, e sostituzione dello stesso con una personalità… - gaetanomarano : @fabietto68 ecco, appunto, #conte non vale neanche un centesimo di Ciampi e #speranza non è un medico ma solo la qu… - Lucia25443382 : RT @NAPFLG: Ai #CittadiniItaliani:è stato sufficiente 1anno e mezzo di governo PD+M5S+LeU+ItaliaViva, per portare il Paese allo sbando,tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Leu Governo: Leu, 'nessuna alternativa a Conte e questa maggioranza' Il Tempo Governo: Leu, 'nessuna alternativa a Conte e questa maggioranza'

Le soluzioni devono essere trovate in un recovery verde, innovativo e sociale attorno al quale rilanciare l'azione di governo". Così in un tweet la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del ...

La nuova stretta sull’Italia a colori, i ritardi sui vaccini e l’ipotesi di un rimpasto di governo

La Befana non sarà per gli italiani il giorno della liberazione da divieti e restrizioni. Il 9 e 10 gennaio tutto il Paese potrebbe tornare in fascia arancione, come nei giorni feriali del periodo nat ...

Le soluzioni devono essere trovate in un recovery verde, innovativo e sociale attorno al quale rilanciare l'azione di governo". Così in un tweet la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del ...La Befana non sarà per gli italiani il giorno della liberazione da divieti e restrizioni. Il 9 e 10 gennaio tutto il Paese potrebbe tornare in fascia arancione, come nei giorni feriali del periodo nat ...