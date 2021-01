**Governo: Iv, ‘trattativa? nessuna convocazione da Conte’** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Trattativa? Se si vuole discutere, si fa in modo serio. Da Conte non è arrivata nessuna convocazione…”. Un big di Italia Viva risponde così all’Adnkronos sullo stato dei contatti con palazzo Chigi per una possibile trattativa che eviti la crisi. Canali che, secondo indiscrezioni, si sarebbero aperti nelle ultime ore. Ma i renziani fanno sapere che, al momento, non vi sarebbe nulla di concreto sul tavolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Trattativa? Se si vuole discutere, si fa in modo serio. Da Conte non è arrivata…”. Un big di Italia Viva risponde così all’Adnkronos sullo stato dei contatti con palazzo Chigi per una possibile trattativa che eviti la crisi. Canali che, secondo indiscrezioni, si sarebbero aperti nelle ultime ore. Ma i renziani fanno sapere che, al momento, non vi sarebbe nulla di concreto sul tavolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

