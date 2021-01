Covid-19, l’inquinamento dell’aria non favorisce la diffusione del virus (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tra le varie teorie – alcune avvalorate da qualche studio – legate alla particolare diffusione del virus SARS-CoV-2 nelle aree metropolitane della pianura padana, una aveva chiamato in causa la cospicua presenza delle polveri sottili, a supporre che l’inquinamento dell’aria potesse in qualche modo considerarsi responsabile di una maggiore diffusione del virus. Ora i risultati di una nuova ricerca sembrano smentire tale ipotesi. I dati, frutto di uno studio congiunto tra l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr e Arpa Lombardia, pubblicato su Environmental Research, sono futto di un’analisi condotta durante l’inverno 2020, sugli ambienti all’aperto delle città di Milano e Bergamo, dove si sono registrati tra i focolai di Covid-19 più rilevanti del Nord Italia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tra le varie teorie – alcune avvalorate da qualche studio – legate alla particolare diffusione del virus SARS-CoV-2 nelle aree metropolitane della pianura padana, una aveva chiamato in causa la cospicua presenza delle polveri sottili, a supporre che l’inquinamento dell’aria potesse in qualche modo considerarsi responsabile di una maggiore diffusione del virus. Ora i risultati di una nuova ricerca sembrano smentire tale ipotesi. I dati, frutto di uno studio congiunto tra l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr e Arpa Lombardia, pubblicato su Environmental Research, sono futto di un’analisi condotta durante l’inverno 2020, sugli ambienti all’aperto delle città di Milano e Bergamo, dove si sono registrati tra i focolai di Covid-19 più rilevanti del Nord Italia.

