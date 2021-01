Coronavirus, l'Inghilterra torna in lockdown. L'annuncio in diretta del premier Boris Johnson: 'Restate a casa' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con un discorso televisivo al Paese, Johnson ha ufficializzato un terzo lockdown ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Con un discorso televisivo al Paese,ha ufficializzato un terzo...

Advertising

antoguerrera : ???? La Scozia va in (terzo) LOCKDOWN nazionale per tutto gennaio almeno. E anche per l'Inghilterra oramai è solo que… - redazioneiene : 61 professori e medici si sono rivolti al governo italiano per chiedere di usare la vitamina D per contrastare il c… - Prudenza_Le_Mat : RT @riktroiani: #Uk, Boris #Johnson ha appena annunciato il lockdown totale in #Inghilterra. Si tratta del terzo blocco nazionale per contr… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Coronavirus, l'Inghilterra torna in lockdown. L'annuncio in diretta del premier Boris Johnson: «Restate a casa» - davidedesario : RT @leggoit: Coronavirus, l'Inghilterra torna in lockdown. L'annuncio in diretta del premier Boris Johnson: «Restate a casa» -