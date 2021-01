Consumi verso una moderata ripresa nel 2021: al top casa e cucina (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo un 2020 drammatico i Consumi registreranno una moderata ripresa nel 2021, anche se non tale da compensare gli effetti della pandemia di Covid-19. Lo prevede un sondaggio realizzato congiuntamente da Coop e Nomisma, intitolato “2021, l’anno che verrà”, da cui emerge che il 2020 chiude con un -10%, la più ampia contrazione dei Consumi dal dopoguerra, ed il 2021 potrebbe registrare una ripresa stimabile in un +4,9%. Il 21% degli italiani prevede oggi di spendere più del 2019, ma la grande distribuzione (GDO) potrebbe accusare l’impatto della crisi sociale conseguente alla crisi sanitaria. Si attende ad oggi una flessione del fatturato della rete fisica del 2,6% (-1,6% considerando anche le vendite online). Nell’era post-Covid ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo un 2020 drammatico iregistreranno unanel, anche se non tale da compensare gli effetti della pandemia di Covid-19. Lo prevede un sondaggio realizzato congiuntamente da Coop e Nomisma, intitolato “, l’anno che verrà”, da cui emerge che il 2020 chiude con un -10%, la più ampia contrazione deidal dopoguerra, ed ilpotrebbe registrare unastimabile in un +4,9%. Il 21% degli italiani prevede oggi di spendere più del 2019, ma la grande distribuzione (GDO) potrebbe accusare l’impatto della crisi sociale conseguente alla crisi sanitaria. Si attende ad oggi una flessione del fatturato della rete fisica del 2,6% (-1,6% considerando anche le vendite online). Nell’era post-Covid ...

Advertising

kimilfung : RT @bioccolo: @kimilfung @schiva_questa Il 'welfare'. L'innovazione dei sindacati. Buoni. Tutto in buoni. Verso consumi ed esercenti che ov… - bioccolo : @kimilfung @schiva_questa Il 'welfare'. L'innovazione dei sindacati. Buoni. Tutto in buoni. Verso consumi ed eserce… - ziaiaia3 : RT @Ro_Berta_42: «E prima di passare in casa, strinse lo stoppino della candela tra due dita. È un atto di compassione verso la luce, non l… - IlSensoDiCerte : RT @Ro_Berta_42: «E prima di passare in casa, strinse lo stoppino della candela tra due dita. È un atto di compassione verso la luce, non l… - roberto26320208 : RT @Ro_Berta_42: «E prima di passare in casa, strinse lo stoppino della candela tra due dita. È un atto di compassione verso la luce, non l… -

Ultime Notizie dalla rete : Consumi verso Consumi verso una moderata ripresa nel 2021: al top casa e cucina QuiFinanza Consumi verso una moderata ripresa nel 2021: al top casa e cucina

(Teleborsa) – Dopo un 2020 drammatico i consumi registreranno una moderata ripresa nel 2021, anche se non tale da compensare gli effetti della pandemia di Covid-19. Lo prevede un sondaggio ...

Biocarburanti, aumenta la quota d’obbligo

Quotidiano Energia - Revisione al rialzo per la quota d’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, che nel 2021 passa al 10% (rispetto al 9% stabilito per il 2020). E’ quanto previsto dal DM M ...

(Teleborsa) – Dopo un 2020 drammatico i consumi registreranno una moderata ripresa nel 2021, anche se non tale da compensare gli effetti della pandemia di Covid-19. Lo prevede un sondaggio ...Quotidiano Energia - Revisione al rialzo per la quota d’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, che nel 2021 passa al 10% (rispetto al 9% stabilito per il 2020). E’ quanto previsto dal DM M ...