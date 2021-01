Caso Cavani | i calciatori ugruguayani difendono il Matador | “Decisione riprovevole della FA”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Assouruguyana (AFU) ha risposto in merito alla squalifica di tre turni e multa comminata dalla FA nei confronti di Edinson, reo di aver risposto con un “Gracias negrito!” a un amico in una Instagram story. La FA ha ritenuto tali parole offensive, improprie e di matrice razzista e a nulla sono valse le scuse del calciatore e laa cancellazione del post. In un lungo comunicato, condiviso anche dagli account di Diego Godin e Luis Suarez, l’AFU ha contestato duramente la: “In primo luogo, vogliamo denunciare l’arbitrarietàFederazione inglese. Lontana dal condannare il razzismo, la English Football Association ha commesso un atto discriminatorio nei confronticultura e dello stile di vita del popolo uruguayano. La sanzione rivela una visione prevenuta, dogmatica ed ...

(Photo by Oli Scarff - Pool/Getty Images) Il “Caso Cavani” non si ferma: dopo l’intervento della Federazione Inglese che ha stoppato e multato l’attaccante ex Napoli per via di un suo post su ...L’Assocalciatori uruguyana (AFU) non ci sta in merito alla squalifica di tre turni e multa comminata dalla Football Association (FA) nei confronti di Edinson Cavani, eo di aver risposto con un “Gracia ...