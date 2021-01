Calcio spagnolo in lutto: muore il giovane Aitor Gandiaga, ex Athletic Bilbao (Di lunedì 4 gennaio 2021) Duro lutto per il Calcio spagnolo e, più nello specifico, per l’Athletic Bilbao. Nella serata di ieri si è spento a soli 23 anni il giovane Aitor Gandiaga, ala sinistra del Gernika ma cresciuto all’ombra del San Mames. Il calciatore, secondo i media spagnoli, si sarebbe schiantato con la sua auto contro un autobus nella sua città natale di Markina-Xemein, nei pressi del valico di Iruzubieta, nei Paesi Baschi. Il giovane era passato a titolo gratuito al club basco, militante in Segunda Division B (equivalente alla nostra terza serie), nell’estate del 2019, realizzando 28 presenze impreziosite da una rete. Grande commozione fra i media spagnoli e anche per l’Athletic stesso, che ha ricordato lo sfortunato ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Duroper ile, più nello specifico, per l’. Nella serata di ieri si è spento a soli 23 anni il, ala sinistra del Gernika ma cresciuto all’ombra del San Mames. Il calciatore, secondo i media spagnoli, si sarebbe schiantato con la sua auto contro un autobus nella sua città natale di Markina-Xemein, nei pressi del valico di Iruzubieta, nei Paesi Baschi. Ilera passato a titolo gratuito al club basco, militante in Segunda Division B (equivalente alla nostra terza serie), nell’estate del 2019, realizzando 28 presenze impreziosite da una rete. Grande commozione fra i media spagnoli e anche per l’stesso, che ha ricordato lo sfortunato ...

