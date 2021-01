Cagliari, Di Francesco: “Io a rischio esonero? Domanda del c***o” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Io a rischio esonero? Non mi piace questa Domanda per come è stata posta. In questo modo non si valuta a 360 gradi il lavoro che sta facendo un allenatore e le difficoltà che si trovano. Se volete vi rispondo in una maniera più adeguata: dal mio punto di vista è una Domanda del c…”. Queste le dichiarazioni senza mezzi termini del tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, durante la conferenza stampa dopo la dura sconfitta casalinga contro il Napoli di Gattuso per 4-1. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Io a? Non mi piace questaper come è stata posta. In questo modo non si valuta a 360 gradi il lavoro che sta facendo un allenatore e le difficoltà che si trovano. Se volete vi rispondo in una maniera più adeguata: dal mio punto di vista è unadel c…”. Queste le dichiarazioni senza mezzi termini del tecnico del, Eusebio Di, durante la conferenza stampa dopo la dura sconfitta casalinga contro il Napoli di Gattuso per 4-1. SportFace.

