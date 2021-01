Berlusconi “Collaboriamo ma servono risposte su vaccini e recovery”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in piena sintonia con quanto ha detto il Capo dello Stato nel messaggio di Capodanno: ci vuole un’unità sostanziale del Paese, al di là dei ruoli di maggioranza e di opposizione al governo Conte, che non sono in discussione, per superare questa tragedia. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo, ma vorremmo che si discutesse del piano vaccinale, in modo chiaro e trasparente, nelle sedi formali opportune. Non possiamo scherzare su questo nè limitarci ad annunci”. Lo scrive il presidente di Forza Italia Silvio, in una lettera al Giornale.“Vorremmo anche che si discutesse seriamente delFund – la nostra sola speranza di uscire dalla crisi economica – e del modo in cui verranno destinate quelle risorse. E’ uno strumento che dimostra l’importanza essenziale dell’Europa e per il quale noi personalmente ci ...