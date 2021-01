Attento Napoli, il Milan ti ruba Zaccagni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Visti gli incredibili risultati, il Milan sembra deciso a realizzare un colpo in entrata a scapito del Napoli. Si punta a Zaccagni del Verona. L’ultima giornata di campionato ha offerto un altro saggio gratuito delle qualità di un talento tutto italiano, ad oggi uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama nazionale. Tutte le news sulla SERIE Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Visti gli incredibili risultati, ilsembra deciso a realizzare un colpo in entrata a scapito del. Si punta adel Verona. L’ultima giornata di campionato ha offerto un altro saggio gratuito delle qualità di un talento tutto italiano, ad oggi uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama nazionale. Tutte le news sulla SERIE Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

calciomercatoit : ????#Napoli, attento: il #Milan che mette sul piatto 12 milioni per #Zaccagni con la possibilità di lasciarlo in pre… - PalloneBucato : Sbagliatissimo, l'infortunio non è stato causato da lui, ma il #COVID19 doveva stare attento. Il #Napoli sta facend… - MaxDG63 : @francyfra197979 Nun me pare. Anzi, mo’ la blocco pure. Come dicono a Napoli, troppa grazia, San Gennà. Io devo sta… - PolverinoVince3 : @Napoli_Report Sarà ma doveva essere più discreto e poteva essere più attento a non beccare il virus - MarcoReNer_azz : @BiffiLuca Concordo su tutto tranne che sul Napoli con cui quel giornale ha contatti e amicizie da salvaguardare co… -

Ultime Notizie dalla rete : Attento Napoli Attento Napoli, il Milan ti ruba Zaccagni SerieANews La moviola di Edmondo Pinna: più che sufficiente Manganiello

Non dispiace Manganiello (Cds vota 6,5), ed è la notizia di inizio anno: anche quando la partita non ha preso la piega decisiva, ...

Napoli, Osimhen chiede scusa: "Non ho capito la gravità del mio gesto"

L'attaccante del Napoli, positivo al Covid-19, ha fatto mea culpa per quanto accaduto alla festa per il suo 22esimo compleanno, caratterizzata dall'assenza di mascherine e dal mancato rispetto del dis ...

Non dispiace Manganiello (Cds vota 6,5), ed è la notizia di inizio anno: anche quando la partita non ha preso la piega decisiva, ...L'attaccante del Napoli, positivo al Covid-19, ha fatto mea culpa per quanto accaduto alla festa per il suo 22esimo compleanno, caratterizzata dall'assenza di mascherine e dal mancato rispetto del dis ...