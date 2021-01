Atalanta | gol e prestazioni | è cominciato il dopo Gomez

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Se lecontro Fiorentina e Roma non l’avevano messo in evidenza, con il netto 5-1 rifilato ieri al Sassuolo, l’si mette alle spalle il Papu; e chi si aspettava una squadra diversa a causa dell’assenza del capitano orobico, sta iniziando a ricredersi. Sostituire il top-player della squadra con un giovane promettente non è da tutti. Ma se merita e ha qualità perché non farlo giocare e puntarci sopra? Questo è quello che sta succedendo a Bergamo con Gasperini. Pessina ha avuto tempo per entrare nei meccanismi della squadra, senza l’obbligo di dover dimostrare le qualità e le potenzialità fin dalla prima partita. Adesso è lì a giocare, a segnare, a dimostrare che può essere lui il “”. Foto: Pessina Instagram L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.