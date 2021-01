Assicurazioni e classi di merito: nel 2021 'solo' 700mila automobilisti pagheranno di più (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono "solo" 700mila egli automobilisti italiani che, a causa di un incidente con colpa dichiarato nel 2020, con il nuovo anno dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono "egliitaliani che, a causa di un incidente con colpa dichiarato nel 2020, con il nuovo anno dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di...

Advertising

LucianoSiri68 : @bonnie379 Il tuo termotecnico magari ha detto il giusto, non so dove abbia preso questi dati, ma non ti ha detto… -

Ultime Notizie dalla rete : Assicurazioni classi Come funziona la classe di merito dell’assicurazione QuiFinanza Rc auto: scattano gli aumenti per 700.000 automobilisti

Sono circa 700.000 gli automobilisti italiani che subiranno un aumento dell'Rc auto avendo denunciato un incidente con colpa; scopri di più su Facile.it ...

Rc auto, scattano gli aumenti per 700 mila automobilisti

Col Covid crolla la percentuale di assicurati che hanno denunciato un sinistro con colpa (-40,5%). A dicembre 2020 il premio medio era pari a 471,65 euro ...

Sono circa 700.000 gli automobilisti italiani che subiranno un aumento dell'Rc auto avendo denunciato un incidente con colpa; scopri di più su Facile.it ...Col Covid crolla la percentuale di assicurati che hanno denunciato un sinistro con colpa (-40,5%). A dicembre 2020 il premio medio era pari a 471,65 euro ...