Xbox Series X/S ancora sold out? Phil Spencer e Microsoft stanno cercando di aumentare la produzione (Di domenica 3 gennaio 2021) Le console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono tutt'ora difficili da reperire, colpa di una catena produttiva rallentata dalla pandemia e dall'incredibile domanda che ha superato le aspettative delle due aziende. Questo periodo di siccità durerà ancora un po', ma la situazione dovrebbe migliorare sensibilmente nei prossimi mesi: questo almeno è quanto ha promesso Phil Spencer, capo di Xbox, durante il podcast di Larry "Major Nelson" Hryb, il responsabile dei servizi Xbox Live. Nell'intervista, che potete seguire integralmente qui di seguito, Spencer dichiara di aver iniziato della trattative con AMD per aumentare/velocizzare la produzione dei componenti chiave per la fabbricazione di nuove console.

