Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 19 | 00

(Di domenica 3 gennaio 2021)DEL 3 GENNAIOORE 18.50 – ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI AL TRAFFICO PER LA PRESENZA DI NEVE SULL’AUTOSTRADA A24TERAMO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VICOVARO MANDELA FINO A TORNIMPARTE. PER MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL IN AZIONE, RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA A CHI PERCORRE LE STRADE IN PROVINCIA DI FROSINONE, IN PARTICOLARE LA 28 TREVI-FILETTINO, LA 30 FILETTINO-CAPISTRELLO E LA 128 CAMPO STAFFI. RESTANDO IN ZONA, PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI INVERNALI, CHIUSA LA STRADA REGIONALE 411 DIR DI CAMPOCATINO IN DIREZIONE CAMPOCATINO. ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL2PESCARA LA CIRCONE È SOSPESA TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA ...