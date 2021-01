Valanga in Alto Adige, si teme per due scialpinisti (Di domenica 3 gennaio 2021) Una Valanga di grandi dimensioni è caduta oggi nella zona di Maso Corto in Val Senales in Alto Adige . Stando alle prime informazioni ci sarebbero due scialpinisti coinvolti: si tratterebbe di una uomo... Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 gennaio 2021) Unadi grandi dimensioni è caduta oggi nella zona di Maso Corto in Val Senales in. Stando alle prime informazioni ci sarebbero duecoinvolti: si tratterebbe di una uomo...

danilomattedi : RT @lucafregona: Tragedia in #ValSenales: due morti sotto la #valanga - lucafregona : Tragedia in #ValSenales: due morti sotto la #valanga - RaffaeleRaimon2 : RT @RaffaeleRaimon2: 'Salgo; e non salgo, no, per discendere, per udir crosci di mani, simili a ghiaia che frangano, io, io, che sentii la… - leone52641 : RT @RaffaeleRaimon2: 'Salgo; e non salgo, no, per discendere, per udir crosci di mani, simili a ghiaia che frangano, io, io, che sentii la… - RaffaeleRaimon2 : 'Salgo; e non salgo, no, per discendere, per udir crosci di mani, simili a ghiaia che frangano, io, io, che sentii… -