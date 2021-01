Tutte le strade sul tavolo per uscire dalla crisi, da un Conte III al voto (Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Conclusi i pochi giorni di pausa per le festività, già dalle prossime ore giungeranno al pettine i nodi che ingarbugliano i rapporti nella maggioranza e nel governo. Diverse, dal punto di vista politico e istituzionale, le strade che si possono percorrere, diversi gli approdi, dal rimpasto al Conte ter, dal governo di unità nazionale alle elezioni. La premessa è che di crisi di governo si può parlare solo nel momento in cui il premier viene sfiduciato o si dimette e che prima di allora il presidente della Repubblica non ha nessun ruolo ufficiale. Può sentire i protagonisti, lo ha già fatto nelle scorse settimane avendo colloqui con tutti i leader politici oltre che con il presidente del Consiglio; può consigliare, suggerire, mettere in guardia, rammentare i precedenti. Ma non può compiere scelte operative, e tra l'altro ... Leggi su agi (Di domenica 3 gennaio 2021) AGI - Conclusi i pochi giorni di pausa per le festività, già dalle prossime ore giungeranno al pettine i nodi che ingarbugliano i rapporti nella maggioranza e nel governo. Diverse, dal punto di vista politico e istituzionale, leche si possono percorrere, diversi gli approdi, dal rimpasto alter, dal governo di unità nazionale alle elezioni. La premessa è che didi governo si può parlare solo nel momento in cui il premier viene sfiduciato o si dimette e che prima di allora il presidente della Repubblica non ha nessun ruolo ufficiale. Può sentire i protagonisti, lo ha già fatto nelle scorse settimane avendo colloqui con tutti i leader politici oltre che con il presidente del Consiglio; può consigliare, suggerire, mettere in guardia, rammentare i precedenti. Ma non può compiere scelte operative, e tra l'altro ...

fisco24_info : Tutte le strade sul tavolo per uscire dalla crisi, da un Conte III al voto: AGI - Conclusi i pochi giorni di pausa… - queequeg1901 : @Gizmo_HH Conservo tutte le foto di strade vuote d'inverno per poi postale e dimostrare che esco durante il coprifuoco. Lo confesso - DavideCrusader : @GagliardoneS Non sono mai esistiti Come i radar sulle strade senza la telecamera Se le sono fregate quasi tutte - SandGrains_Anja : RT @maradona_tony: È duorme Stella sotto à nu filo e luna n'copp o' munno e tutte e strade n'copp o' bene e o' male #ÈduormeStella #Enz… - simorugg : @caporix @Fa_fanculo Giusto, tutte le strade convergano sulla caporixia -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte strade Tutte le strade sul tavolo per uscire dalla crisi, da un Conte III al voto AGI - Agenzia Giornalistica Italia Il geometra-musicista che ha costruito Empoli

Dopo quarant’anni in Comune, e le ultime settimane spese a sconfiggere il Covid, va in pensione Andrea Sequi. Una vita per la città ...

Le strade più belle del mondo

Dalla Route 66 negli Stati Uniti alla Great Ocean Road in Australia, passando per le Alpi Marittime e le Dolomiti: ecco gli itinerari più belli da fare in auto, dal nuovo libro «On the road» del Touri ...

Dopo quarant’anni in Comune, e le ultime settimane spese a sconfiggere il Covid, va in pensione Andrea Sequi. Una vita per la città ...Dalla Route 66 negli Stati Uniti alla Great Ocean Road in Australia, passando per le Alpi Marittime e le Dolomiti: ecco gli itinerari più belli da fare in auto, dal nuovo libro «On the road» del Touri ...