Siamo in tempo per raddrizzare la barca Osimhen, per evitare un Balotelli bis (Di domenica 3 gennaio 2021) Osimhen è in punizione. Chissà se ha capito di aver sbagliato. A me ricorda quella battuta che circola molto a Napoli. E racconta del ragazzino che appena sveglio si prende un pacchero dal padre. “Ma papà che ho fatto?”. E il padre: “Niente ancora, ma sicuramente prima di stasera farai qualcosa di sbagliato”. Lui, Victor, è partito con il piede sbagliato. Siamo ancora in tempo per raddrizzare la barca. Viziatello, senza offesa un guappetiello nigeriano. Che si circonda di cattivi consiglieri, di pessimi comunicatori. Per esempio, appena ha avuto la spalla lussata, i suoi amici si sono sgolati a dire che in una settimana si sarebbe ripreso. E poi questa sua lunga permanenza all’estero. Qualcuno bofonchia che si è irritato per la rata dello stipendio che tardava a essere versata. E adesso il Capodanno e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 gennaio 2021)è in punizione. Chissà se ha capito di aver sbagliato. A me ricorda quella battuta che circola molto a Napoli. E racconta del ragazzino che appena sveglio si prende un pacchero dal padre. “Ma papà che ho fatto?”. E il padre: “Niente ancora, ma sicuramente prima di stasera farai qualcosa di sbagliato”. Lui, Victor, è partito con il piede sbagliato.ancora inperla. Viziatello, senza offesa un guappetiello nigeriano. Che si circonda di cattivi consiglieri, di pessimi comunicatori. Per esempio, appena ha avuto la spalla lussata, i suoi amici si sono sgolati a dire che in una settimana si sarebbe ripreso. E poi questa sua lunga permanenza all’estero. Qualcuno bofonchia che si è irritato per la rata dello stipendio che tardava a essere versata. E adesso il Capodanno e ...

Covid, positiva dottoressa di Siracusa vaccinata 6 giorni fa. Perché succede e perché non c'è da preoccuparsi

Meno di una settimana dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer risulta positiva al coronavirus. Si tratta di Antonella Franco, direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa, ...

Addio a Sonia Nana commerciante e anima del Ccn di Terrarossa

Aveva 52 anni, era titolare di un noto negozio di arredamenti Oggi alle 15 i funerali a Crespiano, il suo paese di origine ...

