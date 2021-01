Serena Enardu dopo Pago la sua rinascita | riparte dal figlio

Leggi su kronic

(Di domenica 3 gennaio 2021)tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato un post molto particolare, una sorta di augurio per il nuovo anno in cui non è sola.(Istagram)Leggi anche —> Elettra Lamborghini racconta la sua tristezza: “Ho perso il mio più grande affetto”è una famosa influencer ed ex tronista di uomini e donne. La sua infanzia la passa a Cagliari ma poi la sua carriera la porterà a Quartu Sant’Elena, in provincia. Qui apre un negozio di cellulari e avvia la sua attività di imprenditrice. Tuttavia grazie alla sua bellezza il suo futuro sembrerebbe essere altrove. Negli anni successivi diventa “famosa” grazie alle sue partecipazioni in televisione con alcune pubblicità girate insieme alla sorella gemella. La vera fama però arriva ...