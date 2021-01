Picchiava i genitori per avere soldi: arrestato 31enne ad Eboli (Di domenica 3 gennaio 2021) Picchiata dal figlio, si chiude a chiave in una stanza con il nipote: uomo a giudizio 23 dicembre 2020 Un 31enne di Eboli è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia . Secondo quanto ricostruito ... Leggi su salernotoday (Di domenica 3 gennaio 2021) Picchiata dal figlio, si chiude a chiave in una stanza con il nipote: uomo a giudizio 23 dicembre 2020 Undiè statoper maltrattamenti in famiglia . Secondo quanto ricostruito ...

SergVessicchio : EBOLI,PREGIUDICATO E TOSSICO PICCHIAVA I GENITORI PER RUBARGLI I SOLDI,ARRESTATO - SergVessicchio : EBOLI,PREGIUDICATO E TOSSICO PICCHIAVA I GENITORI PER RUBARGLI I SOLDI,ARRESTATO - salernotoday : Picchiava i genitori per avere soldi: arrestato 31enne ad Eboli - BruTwitt74 : Facile per Stefano dire che sono solo i suoi genitori ad occuparsi di sua figlia quando D è stata abbandonata dalla… - yoonieunivers_ : tw// violenza è incredibile come i miei genitori abbiano riso sul fatto che il cugino di papà picchiava la sua ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchiava genitori Picchiava i genitori per avere soldi: arrestato 31enne ad Eboli SalernoToday "Picchiava i genitori" Prosciolto 20enne malato psichiatrico

Sotto processo per il reato di maltrattamenti in famiglia, è stato prosciolto per via della sua malattia psichiatrica, che ora però cura e tiene sotto controllo. Un ventenne di Tolentino era accusato ...

Alcolista picchiava i genitori per i soldi del vino: arrestato

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Sotto processo per il reato di maltrattamenti in famiglia, è stato prosciolto per via della sua malattia psichiatrica, che ora però cura e tiene sotto controllo. Un ventenne di Tolentino era accusato ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...