Pellè non rinnova con lo Shandong. Adesso può tornare in Serie A (Di domenica 3 gennaio 2021) Adesso è ufficiale. L'attaccante italiano Graziano Pellè, dopo 5 anni non rinnova con lo Shandong Luneng, e da svincolato potrà Adesso accordarsi con una nuova squadra. Dopo 63 gol in 133 partite finisce quindi l'avventura del bomber salentino in Cina, e si avvicina un ritorno in Italia. A darne la notizia, la stessa società cinese attraverso i propri canali ufficiali. Foto: Shandong Luneng Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

