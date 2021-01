Napoli | Gattuso: “Sono felice, ma anche arrabbiato. Non abbiamo veleno” (Di domenica 3 gennaio 2021) L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha analizzato la vittoria per 4-1 in casa del Cagliari. Super prestazione del Napoli in casa del Cagliari. Gli azzurri vincono 4-1 alla Sardegna Arena e si rialzano dopo… L'articolo Napoli Gattuso: “Sono felice, ma anche arrabbiato. Non abbiamo veleno” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) L’allenatore delGennaroha analizzato la vittoria per 4-1 in casa del Cagliari. Super prestazione delin casa del Cagliari. Gli azzurri vincono 4-1 alla Sardegna Arena e si rialzano dopo… L'articolo: “, ma. Non” proviene da Meteoweek.com.

